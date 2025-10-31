Adempimenti

Esenzione Imu per gli enti sportivi: dai Comuni i corrispettivi medi

Al debutto le nuove regole: due requisiti per l’accesso al regime che esenta gli enti dall’applicazione dell’Imu sugli immobili posseduti

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Enti sportivi, al debutto le nuove regole Imu per l’esenzione. Con la conversione in legge del Dl 84/2025, il legislatore introduce due requisiti per l’accesso al regime che esenta gli enti dall’applicazione dell’Imu sugli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento, tra le altre, di attività sportive.

In via generale, il regime di esenzione Imu presuppone, a livello soggettivo, la natura non commerciale dell’ente beneficiario mentre richiede, a livello oggettivo, che le attività sportive siano...

