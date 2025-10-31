Pos e registratori di cassa: integrazione senza proroghe
Dal 2026 corrispettivi integrati con dati dei pagamenti elettronici. Collegamento logico tra casse e strumenti di accessazione di moneta elettronica (anche le app). Sanzioni per il mancato collegamento
Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola utilizzando un servizio online ad hoc, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti. Con il provvedimento direttoriale n. 424470, pubblicato il 31 ottobre, le Entrate hanno in questo modo individuato una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità...