Adempimenti

Pos e registratori di cassa: integrazione senza proroghe

Dal 2026 corrispettivi integrati con dati dei pagamenti elettronici. Collegamento logico tra casse e strumenti di accessazione di moneta elettronica (anche le app). Sanzioni per il mancato collegamento

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola utilizzando un servizio online ad hoc, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti. Con il provvedimento direttoriale n. 424470, pubblicato il 31 ottobre, le Entrate hanno in questo modo individuato una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità...

Gli ultimi contenuti di Adempimenti