Pos e registratori di cassa: integrazione senza proroghe

Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola utilizzando un servizio online ad hoc, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti. Con il provvedimento direttoriale n. 424470, pubblicato il 31 ottobre, le Entrate hanno in questo modo individuato una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi