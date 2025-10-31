Recupero Ici enti non commerciali al test del regime de minimis
Il Dpcm per la restituzione dell’imposta lascia ancora nodi da sciogliere. La sorte dei soggetti esclusi perché sotto i limiti della normativa europea
Recupero Ici per gli enti che hanno fruito dell’esenzione nel 2006-2011. Con il Dpcm viene avviata la procedura per la restituzione dell’imposta ma restano alcuni nodi da sciogliere sul de minimis. Si tratta della fase attuativa della disposizione (articolo 16 bis del Dl 131/2024) con cui sono stati definiti termini e modalità per il recupero dell’Ici non versata, a fronte dell’esenzione vigente nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali con imposta a debito superiore a 50mila euro ...