Sostituzione beni usati, arriva la maggiorazione automatica del costo fino al 220%
Necessario che i macchinari obsoleti siano interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio
Una delle novità più significative introdotte dal disegno di legge di Bilancio riguarda la sostituzione dei beni strumentali usati e il relativo meccanismo di maggiorazione automatica del costo di acquisto. In base alla nuova formulazione, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, potranno...