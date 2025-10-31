Fondi per i Caf tagliati del 10% retroattivamente
Scendono di 21,6 milioni di euro all’anno i fondi destinati ai centri di assistenza fiscale
Riduzione di 21,6 milioni di euro all’anno dei fondi destinati ai Caf. A partire, con effetto retroattivo, dal 2025. È quanto prevede l’articolo 129, comma 5, del disegno di legge di Bilancio 2026 approdato in Senato. La disposizione fa parte delle misure di efficientamento della spesa pubblica e viene motivata, si legge nella relazione tecnica della legge, con «il consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata». Insomma, un incremento dell’utilizzo della dichiarazione...