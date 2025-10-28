Dogane, nuovi riferimenti da sabato per gli operatori

Da sabato 1° novembre l’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) sarà ufficialmente configurata secondo il nuovo assetto territoriale e organizzativo, con un impatto immediato sugli operatori sia per quanto riguarda la competenza dei singoli uffici che per l’allineamento dei nuovi canali di comunicazione.

La riforma – frutto di un percorso di revisione avviato ad inizio 2025 e scandito da una serie di determinazioni direttoriali – mira a semplificare la gestione dei procedimenti doganali, a potenziare...