La prassi della settimana: dai crediti Dta acquistati al rimborso taxi per trasferte

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 47

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Somme o rendite erogate ai familiari del lavoratore deceduto: non rientrano nel reddito imponibile
  2. Straordinari degli infermieri del Ssn: flat tax del 5% anche per le «ore di pronta disponibilità»
  3. Cessione di case prefabbricate: si applica l’esenzione solo se il venditore non è l’impresa costruttrice
  4. Cessione di integratori alimentari: aliquota applicabile
  5. Cessione di un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: aliquota applicabile
  6. Crediti d’imposta da Dta acquistati: divieto di compensazione per il cessionario
  7. Trasferte dei lavoratori in Italia: rimborso taxi imponibile se il pagamento del servizio è avvenuto in contanti
  8. Compensi ai membri di collegi e commissioni: assimilazione ai redditi di lavoro dipendente

