La prassi della settimana: dai crediti Dta acquistati al rimborso taxi per trasferte

Punti Chiave
- Somme o rendite erogate ai familiari del lavoratore deceduto: non rientrano nel reddito imponibile
- Straordinari degli infermieri del Ssn: flat tax del 5% anche per le «ore di pronta disponibilità»
- Cessione di case prefabbricate: si applica l’esenzione solo se il venditore non è l’impresa costruttrice
- Cessione di integratori alimentari: aliquota applicabile
- Cessione di un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: aliquota applicabile
- Crediti d’imposta da Dta acquistati: divieto di compensazione per il cessionario
- Trasferte dei lavoratori in Italia: rimborso taxi imponibile se il pagamento del servizio è avvenuto in contanti
- Compensi ai membri di collegi e commissioni: assimilazione ai redditi di lavoro dipendente