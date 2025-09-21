RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dalle detrazioni per figli a carico ai bonus edilizi

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 35

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Detrazioni delle spese per figli a carico: compimento del 30° anno di età
  2. Fondi pensione: applicazione della tassazione separata alle capitalizzazioni
  3. Tariffa rifiuti applicabile anche ai luoghi di culto
  4. Bonus edilizi: il blocco delle cessioni non riguarda quelli già acquisiti
  5. Superbonus: cessione del credito o sconto in fattura da parte di una Onlus
  6. Detrazioni edilizie: limite di spese in caso di cumulabilità di sisma bonus e bonus casa-acquisti
  7. Forze armate: nessuna deroga alle ordinarie norme sulla ristrutturazione dell’abitazione
  8. Trust americano: qualificazione ai fini fiscali per l’ordinamento italiano
  9. Compensazione di debiti con crediti: non è ammessa per debiti oggetto di accollo
  10. Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta: soppressione dei codici tributo

