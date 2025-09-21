La prassi della settimana: dalle detrazioni per figli a carico ai bonus edilizi

Punti Chiave
- Detrazioni delle spese per figli a carico: compimento del 30° anno di età
- Fondi pensione: applicazione della tassazione separata alle capitalizzazioni
- Tariffa rifiuti applicabile anche ai luoghi di culto
- Bonus edilizi: il blocco delle cessioni non riguarda quelli già acquisiti
- Superbonus: cessione del credito o sconto in fattura da parte di una Onlus
- Detrazioni edilizie: limite di spese in caso di cumulabilità di sisma bonus e bonus casa-acquisti
- Forze armate: nessuna deroga alle ordinarie norme sulla ristrutturazione dell’abitazione
- Trust americano: qualificazione ai fini fiscali per l’ordinamento italiano
- Compensazione di debiti con crediti: non è ammessa per debiti oggetto di accollo
- Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta: soppressione dei codici tributo