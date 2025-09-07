RassegnaPrassi

La prassi della settimana, diritti doganali e riduzione o esonero da garanzia

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 33

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Prestazioni turistiche e culturali: regime di esenzione
  2. Rappresentanza diretta in Dogana: definiti i requisiti
  3. Diritti doganali: chiarimenti sulle condizioni per riduzione o esonero della garanzia
  4. Holding industriali: base imponibile Irap e Concordato preventivo biennale
  5. Regime degli impatriati: escluse dall’agevolazione le somme percepite a titolo di NASpI
  6. Agevolazioni «prima casa»: termine per il trasferimento di residenza in caso di acquisto di un immobile oggetto di interventi Superbonus
  7. Enti bilaterali: nuove causali contributo

