La prassi della settimana: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito Cpb

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 44

Punti Chiave

  1. Presentazione degli elenchi Intrastat: codici ufficio dopo la riorganizzazione
  2. Concordato preventivo biennale: qualificazione delle provvigioni di ingresso per trasferimento del portafoglio clienti
  3. Investimenti 4.0: plafond per investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati tra l’1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026
  4. Credito d’imposta Zes unica 2025: pronto il software per inviare la comunicazione integrativa
  5. Acquisto di materiali da recupero: presentazione delle istanze per il credito d’imposta relativo al 2024

