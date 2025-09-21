La Regione Lazio incentiva lo sviluppo di studi professionali

Parte con una maxi dote di 5 milioni di euro il bando della Regione Lazio per l’avvio e lo sviluppo di attività professionali. A disposizione dei professionisti under 40, ci sono contributi a fondo perduto fino a 20mila euro per investimenti in beni mobili, lavori di ristrutturazione, licenze software e marketing indirizzati sia ad aprire una nuova attività, sia a farne crescere una già esistente.

Ma i tempi per le domande sono stretti: la finestra si è aperta il 16 settembre scorso e si chiuderà ...