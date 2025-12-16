Come fare perImposte

Lavoro dipendente, come fare il conguaglio di fine anno

di Michele Meroni, Sabino Piattone e Claudio Sabbatini

  • Quando A fine anno (anche se il termine ultimo è il 28 febbraio/2 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) o alla cessazione del rapporto di lavoro

  • Cosa scade Conguaglio fiscale e previdenziale, tenendo conto delle novità intervenute nel 2025

  • Per chi Sostituti d’imposta

  • Come adempiere Confronto tra l’importo trattenuto a titolo di Irpef (ma anche di addizionali relative all’Irpef e di contributi) con quanto effettivamente dovuto

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Scopo del conguaglio
  3. 3. Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati)
  4. 4. Soggetti obbligati
  5. 5. Conguaglio fiscale 2025

