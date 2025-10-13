Imposte

Maso chiuso, stop alle agevolazioni con la pertinenza a terzi

Risposta 262/25 delle Entrate: la concessione in affitto o in comodato d’uso fa perdere il bonus

di Alessandra Caputo

La concessione in affitto o in comodato di una pertinenza del maso chiuso comporta la perdita delle agevolazioni della legge montana fruite per l’acquisto. Lo precisa la risposta a interpello 262/2025 delle Entrate.

Il caso riguardava un contribuente che aveva la piena proprietà di un maso chiuso e, contestualmente, aveva richiesto l’applicazione delle...

