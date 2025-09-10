Nel leasing la rilevazione segue la sostanza dell’operazione
La contabilizzazione è differente tra locazione finanziaria o operativa
Per il principio Itas 7 (Locazioni), il contratto di locazione è quello che trasferisce il diritto di utilizzo di un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo, di norma periodico. Il principio illustra il comportamento dell’amministrazione locatrice e dell’amministrazione locataria. Inoltre, diversa è la rilevazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria rispetto a quelle di locazione operativa. La classificazione di una locazione come finanziaria o operativa dipende...