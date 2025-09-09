Società di comodo, la Cassazione disinnesca il test di operatività per il primo il triennio

Si considerano di comodo le società che dichiarano ricavi effettivi e incrementi delle rimanenze inferiori ai ricavi minimi risultanti dal test di operatività. Con l’ordinanza dello scorso 30 luglio la Cassazione ha affermato che il primo anno di attività non può essere utile ai fini del suddetto test con la conseguenza che per tutto il primo triennio di vita non può applicarsi la disciplina delle società di comodo, lasciando dunque alle Entrate dimostrare in altro modo, con onere della prova a proprio carico, il profilo di società non operativa. Vediamo qual è la soglia dei ricavi effettivi perché il test di operatività si consideri superato.