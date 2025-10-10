Adempimenti

Nessuna equiparazione a redditi esenti se non lo dice il legislatore

Non esiste alcun automatismo nella riqualificazione di un componente che non concorre al reddito come compensativo delle perdite

di Giorgio Gavelli e Raffaele Rizzardi

Chi esce da un corso elementare di imposta sul valore aggiunto sa benissimo che i termini «non soggetto», «esente», «non imponibile» non sono affatto sinonimi: «non soggetta» è l’operazione cui manca uno solo dei tre requisiti, soggettivo, oggettivo e territoriale. La locazione di un immobile da parte di un non soggetto di imposta, il cosiddetto «privato» non è esente, ma non soggetta in assenza del requisito soggettivo. Requisito che esiste invece nella società immobiliare, che quindi porrà in essere...

