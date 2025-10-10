Nessuna equiparazione a redditi esenti se non lo dice il legislatore
Non esiste alcun automatismo nella riqualificazione di un componente che non concorre al reddito come compensativo delle perdite
Chi esce da un corso elementare di imposta sul valore aggiunto sa benissimo che i termini «non soggetto», «esente», «non imponibile» non sono affatto sinonimi: «non soggetta» è l’operazione cui manca uno solo dei tre requisiti, soggettivo, oggettivo e territoriale. La locazione di un immobile da parte di un non soggetto di imposta, il cosiddetto «privato» non è esente, ma non soggetta in assenza del requisito soggettivo. Requisito che esiste invece nella società immobiliare, che quindi porrà in essere...
Lo statuto standard semplifica la verifica
di Jessica pettinacci e gabriele sepio