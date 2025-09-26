Niente uso in compensazione dei crediti da trasformazione delle Dta
Ammessa l’acquisizione da qualunque società, anche non intermediario finanziario, ma poi i crediti possono solo essere monetizzati
I crediti d’imposta da trasformazione delle Dta (deferred tax assets) possono essere acquisiti da qualunque società anche se non si tratta di un intermediario finanziario, ma a quel punto possono solo essere monetizzati senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione. È questa la risposta delle Entrate n. 253 del 26 settembre.
La fattispecie riguarda le Dta, iscritte a fronte di crediti deteriorati oggetto di cessione, e relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace trasformabili...