Dal nuovo regime fiscale ai limiti retributivi: Onlus verso il Registro unico

Per le Onlus è iniziato il conto alla rovescia che porterà alla chiusura dell’Anagrafe. Oltre 16mila gli enti ancora formalmente iscritti nel Registro gestito dall’agenzia delle Entrate che avranno il compito di scegliere la sezione del Runts più adatta alle proprie caratteristiche, tenendo conto del modello organizzativo e della nuova fiscalità appena varata da Bruxelles.

La scadenza del 31 marzo 2026 per l’iscrizione nel Registro del terzo settore (Runts) segna per le Onlus uno spartiacque temporale...