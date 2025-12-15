Nuove sanzioni, i giudici di merito rilanciano sul favor rei dopo gli stop in Cassazione
La Cgt di Milano dopo quella di Bergamo sostiene la retroattività delle disposizioni del Dlgs 87/2024 anche per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024
La giurisprudenza di merito rilancia sul favor rei delle nuove sanzioni tributarie amministrative, nonostante gli stop già incassati da questa lettura in Cassazione. A riaprire il dibattito è ora la sentenza 3108/2/2025 della Cgt Milano, ad avviso della quale le sanzioni tributarie riformate dal Dlgs 87/2024 sono applicabili anche per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024.
La questione della decorrenza
Proviamo a fare un punto. Stando all’articolo 5 del Dlgs 87/2024 le nuove penalità ridotte risultano difatti esplicitamente...