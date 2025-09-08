Come fare perAdempimenti

Oicr esteri non quotati, l’indicazione nei quadri RW e W

Micaela Marini

N. 33

Settimana Fiscale

  • Quando Entro il 30 settembre 2025 per invio modello 730; entro il 31 ottobre 2025 per modello Redditi

  • Cosa scade Invio modello 730 e modello Redditi

  • Per chi Persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa

  • Come adempiere Indicazione e valorizzazione nei quadri RW modello Redditi e W modello 730 del valore delle quote Oicr esteri non immobiliari

Settimana Fiscale

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. L’ambito soggettivo e oggettivo
  3. 3. L’indicazione nel quadro RW/W
  4. 4. Ulteriori chiarimenti operativi

