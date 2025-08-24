Imposte

Operazioni straordinarie, i nuovi check sulle perdite

Il Dl 84/25 ha introdotto <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">nel testo unico </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">alcune novità sul riporto</span>

Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le recenti modifiche legislative delle disposizioni di attuazione della delega fiscale hanno introdotto una serie di novità e di aspetti da considerare riguardanti le perdite nelle operazioni straordinarie d’impresa. Ecco quali sono le principali tematiche da valutare a seguito del Dl fiscale 84/2025 (convertito dalla legge 108/2025) che riguardano sia la normativa del limite del patrimonio netto nel caso di riporto delle perdite, sia le regole da applicare, per le perdite fiscali, in caso di conferimento...

