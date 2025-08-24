Doppio test nel riporto della conferitaria

Con una modifica all’articolo 176 del Tuir, inserendo il comma 5-bis, viene stabilito il principio che, in caso di conferimento d’azienda, alle posizioni soggettive della società conferitaria si applicano le disposizioni previste dall’articolo 173, comma 10, del Tuir per la società beneficiaria di una scissione: il riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze Ace è quindi sottoposto alle condizioni e ai limiti previsti in tale norma.

Evidenziamo subito che la fattispecie...