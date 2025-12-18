Partecipazioni, l’aliquota al 21% mette in salita la rivalutazione
Margini di convenienza sempre più ridotti con il rialzo della sostitutiva
L’opportunità della rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati) possedute al di fuori del regime d’impresa dovrebbe scontare a partire dal prossimo 1° gennaio l’imposta sostitutiva del 21% e non più quella del 18% prevista attualmente dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 448/2001. Si tratta di un incremento assai significativo, che, avvicinando l’importo da pagare con la sostitutiva a quello dovuto con la tassazione...