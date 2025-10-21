Imposte

Passaggio generazionale, chance donazione con riserva sull’intero patrimonio

Possibile introdurre disposizioni pattizie che riservano al donante la facoltà di rientrare in possesso di una parte più o meno ampia del patrimonio trasferito ai beneficiari

di Andrea Vasapolli

In sede di pianificazione patrimoniale, in previsione del futuro passaggio generazionale, spesso si decide di ricorrere alla donazione di una parte più o meno rilevante del patrimonio ai propri eredi, anticipando così di fatto quello che sarebbe stato il futuro subentro successorio. La ragione principale è sovente quella di fruire del vigente regime impositivo temendo che in futuro possa essere inasprito.

In tali casi è opportuno tenere in considerazione il fatto che con la donazione, così come con...

