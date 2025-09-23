Pensione cumulabile con il lavoro sportivo occasionale
Nella circolare 127/2025 Inps illustra le regole del Fondo pensione sportivi professionisti
Sì al cumulo del reddito da lavoro sportivo con pensione e Ape sociale, ma solo se l’attività è occasionale ed entro la soglia di 5mila euro annui. È quanto chiarito nella , ove l’Inps fa il punto sul quadro previdenziale previsto per i lavoratori sportivi post riforma.
Il decreto 36/2021 ha introdotto una nuova nozione di lavoratore sportivo, accompagnandola a misure fiscali e previdenziali. Nel novero rientrano l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e sportivo...
