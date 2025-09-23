Più tempo per certificare la cooperative compliance

Più tempo per certificare il tax control framework (Tcf) per le 84 società che nel 2024 hanno chiesto di entrare nel regime di cooperative compliance. Il termine sarà spostato da fine 2025 al 30 giugno 2026, come confermato ieri mattina dal viceministro del Mef, Maurizio Leo, all’Unione Industriali di Torino nella sesta tappa del roadshow promosso da Entrate, Mef e Confindustria. «Il decreto correttivo Irpef-Ires può essere il veicolo normativo più adatto in cui inserire il rinvio», ha spiegato Leo...

