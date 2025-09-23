Imposte

Trasformazioni agevolate a rischio effetto boomerang per i soci

La plusvalenza contabile dall’immobile estromesso può far lievitare il prelievo. La riserva diventerebbe imponibile per la quote oltre l’importo tassato a sostitutiva

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

A pochi giorni dal termine del 30 settembre per perfezionare le operazioni di trasformazione in società semplice, una risposta a interpello della Direzione regionale delle Entrate della Toscana (911/260-2025) rischia di aprire un fronte molto significativo sulla disciplina fiscale – in termini di imposizione diretta – di questa fattispecie. In realtà i quesiti posti alla sede regionale delle Entrate riguardano principalmente l’imposta sul valore aggiunto: l’immobile strumentale di proprietà della...

