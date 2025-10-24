Per banche e imprese gli Esg restano una priorità

La sostenibilità per i commercialisti resta un tema centrale e un obiettivo da perseguire, nonostante il momento geo-politico che stiamo vivendo l’abbia tolta dalle priorità dell’agenda politica europea: si dibatte anzi di circoscrivere l’obbligo alle aziende più grandi, anche se il Parlamento Ue ha appena bocciato la proposta di imporre il report Esg alle imprese con almeno mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni.

Ai principi Esg è stata dedicata la sessione plenaria che ha chiuso...