Per banche e imprese gli Esg restano una priorità
Si è concluso a Genova il congresso del Consiglio nazionale dei commercialisti. L’ultima sessione dedicata alla sostenibilità e al calo di attenzione della Ue
La sostenibilità per i commercialisti resta un tema centrale e un obiettivo da perseguire, nonostante il momento geo-politico che stiamo vivendo l’abbia tolta dalle priorità dell’agenda politica europea: si dibatte anzi di circoscrivere l’obbligo alle aziende più grandi, anche se il Parlamento Ue ha appena bocciato la proposta di imporre il report Esg alle imprese con almeno mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni.
Ai principi Esg è stata dedicata la sessione plenaria che ha chiuso...
Corsi gratuiti, borse e rimborsi per la formazione degli iscritti
class="conParagrafo_R21"> Federica Micardi