Professionisti, la Pa paga prima i debiti a Fisco e Inps
<b>Riscossione.</b> Nel testo finale il meccanismo che sdoppia i versamenti: l’ente salderà i compensi al netto delle somme nelle cartelle
Saranno direttamente le pubbliche amministrazioni a saldare dopo il pignoramento da parte di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) i debiti dei professionisti titolari di «cartelle di pagamento di qualunque ammontare» tagliando queste somme dal compenso dovuto per l’incarico. Il blocca pagamenti si trasforma quindi in un filtra pagamenti e partirà solo dal 15 giugno prossimo, anche per dar tempo all’amministrazione finanziaria di costruire la struttura telematica necessaria a gestirlo.
È questo...