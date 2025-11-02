Pilota italiano assunto da compagnia francese: sì al prelievo concorrente

I compensi percepiti da un pilota o assistente di volo residente in Italia, relativi all’attività di lavoro svolta alle dipendenze di una compagnia aerea francese, in deroga a quanto previsto dal modello di Convenzione Ocse, sono soggetti a tassazione concorrente tra Italia e Francia. A dirlo è la Cgt Novara nella sentenza n. 104/1/2025 (presidente e relatore Mondello). Il caso riporta all’attenzione l’annosa querelle inerente la tassazione dei compensi percepiti da piloti e personale di bordo residenti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi