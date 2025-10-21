Più risorse al 5 per mille: il tetto aumenta a 610 milioni di euro
Scelta dopo la crescita di numero degli enti e opzioni dei contribuenti
Il Ddl di Bilancio porta il tetto del 5 per mille a 610 milioni. Un intervento atteso dalle realtà del Terzo settore e che mira a correggere una distorsione che, negli ultimi anni, ha sistematicamente penalizzato gli enti beneficiari riducendo di fatto le risorse a loro disposizione. Nel 2024, secondo i dati dell’agenzia delle Entrate, le scelte dei contribuenti hanno raggiunto oltre 603 milioni di euro, con uno scostamento di quasi 79 milioni rispetto al limite previsto. Senza tener conto che, già...
Concordato biennale e ravvedimento per le annualità 2019 - 2023
a cura di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware