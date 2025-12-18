Più servizi, controlli e compliance: ecco cosa faranno i 3.300 nuovi assunti alle Entrate
In servizio i funzionari vincitori dei concorsi con un rafforzamento in tutti i principali settori operativi. Il messaggio di Carbone: «Siate orgogliosi e fieri di operare per il bene del Paese»
L’agenzia delle Entrate si rafforza. Entrano in servizio i 3.300 nuovi funzionari vincitori di concorso destinati a potenziare i servizi fiscali, le attività di compliance e di controllo, ma anche i servizi catastali, cartografici ed estimativi. Come sottolineato in una nota dell’Agenzia, nella mattinata di giovedì 18 dicembre hanno firmato il contratto di lavoro i 350 vincitori del concorso per attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale, nel corso di una cerimonia istituzionale...