Pmi e start up innovative, due bonus per chi investe
Detrazione Irpef al 30-65% o deduzione Ires al 30% per conferimenti nel capitale
Gli articoli sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco del 17 e 24 settembre.
L’articolo 29 del Dl 179/2012 prevede una detrazione dall’Irpef e una deduzione dall’Ires entrambe pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up o Pmi innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo detraibile dall’Irpef è pari a 1 milione di euro...