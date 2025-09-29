Tassati al 26% gli investimenti con esborso effettivo e cospicuo
Scatta l’agevolazione anche in assenza dei 5 anni se il fondo chiude prima. Sono rilevanti il rimborso preferenziale e il rendimento minimo per gli altri soci
Poker di risposte dell’Agenzia in casi in cui non riscontrandosi tutti i requisiti di legge tali da determinare la natura finanziaria del carried interest, va fatta un’analisi caso per caso per stabilire se si tratta di reddito di natura finanziaria o di lavoro dipendente. Ma andiamo con ordine.
La risposta 254 riguarda un’operazione di Lbo (leveraged buy out) con un piano di incentivazione per il Ceo e il Cfo. I manager sottoscrivono azioni con diritti patrimoniali rafforzati con un esborso inferiore...