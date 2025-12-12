Professionisti, la cessione della sola clientela non sfugge all’Iva

È soggetta a Iva la cessione da parte di un dottore commercialista a un collega del (solo) portafoglio clienti che non integra un complesso unitario di attività e passività organizzato per l’esercizio dell’attività professionale, a meno che il cedente non operi in regime forfettario con permanenza dei relativi requisiti. Laddove la cessione avvenga con pagamento rateale in più anni, il reddito emergente dal trasferimento va tassato ordinariamente nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e la partita...

