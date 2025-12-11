Iva al 10% per la gestione rifiuti e aliquota ordinaria sulla tariffa
La gestione della Tari è un’attività amministrativa non accessoria e quindi sconta l’aliquota del 22%
L’attività di gestione della tariffa dei rifiuti (Tari) e di gestione dei rapporti con gli utenti per l’applicazione della stessa svolta per conto del Comune da una società affidataria è una prestazione amministrativa che deve essere fatturata con l’aliquota Iva del 22% al Comune autonomamente rispetto a quella, svolta dallo stesso soggetto, di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento), per la quale si applica l’aliquota del 10%, in quanto la prima non può essere considerata...
Correlati
Altri provvedimenti