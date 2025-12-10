Obbligazioni, svalutazione agganciata all’andamento Mot

Per i soggetti Oic la deducibilità fiscale delle svalutazioni delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa, diversi dalle azioni e dai titoli similari alle azioni, sarà consentita nei limiti di un «valore minimo» determinato ottenuto applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) nell’ultimo semestre. È quanto prevede l’articolo 31 del Ddl di Bilancio 2026 ora all’esame del Senato...

