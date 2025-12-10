Anche le targhe sono esenti dal canone unico di concessione
La legge di semplificazione ha esteso l’esenzione alle targhe di attività commerciali, di cantieri e di produzioni di beni e servizi di dimensioni ridotte
L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, oltre che alle insegne di esercizio, viene estesa alle targhe di attività commerciali e di produzione di beni o servizi o di cantieri ove si svolga l’attività, fermo restando che la superficie complessiva sia pari a cinque metri quadrati; è la novità introdotta dalla legge di semplificazione (articolo 8, della legge 2 dicembre 2025 n. 182, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28, del 3 dicembre 2025), in vigore dal prossimo 18 dicembre...
