Testi unici già approvati, il Milleproroghe rinvia al 2027
Il provvedimento sull’Iva nuova dovrebbe riportare la nuova decorrenza. Slittano sanzioni, giustizia tributaria, riscossione, registro e altri tributi minori
Il decreto Milleproroghe 2026 si occupa della materia fiscale relativamente alla proroga di un anno, al 1° gennaio 2027, dei cinque testi unici sin qui pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale». Per quelli ancora in fase di approvazione definitiva, come quello relativo all’imposta sul valore aggiunto, la nuova data sarà già inserita nel testo del provvedimento.
I testi unici oggetto del rinvio sono quelli relativi alle sanzioni tributarie amministrative e penali, alla giustizia tributaria, ai versamenti...