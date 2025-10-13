Professionisti: i rimborsi spese sono assoggettati ad IVA

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 192 del 2024 e, successivamente, dal decreto-legge “Fiscale” n. 84 del 2025, alla disciplina dei rimborsi richiesti dai professionisti ai committenti, in sede di “Telefisco2025-Settembre” l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile ai rimborsi stessi.

I rimborsi e il reddito di lavoro autonomo

Il decreto legislativo n. 192 del 2024, concernente la revisione del regime impositivo dei redditi ai fini IRPEF e IRES, ha sostituito ...