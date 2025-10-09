Crisi d’impresa, le misure premiali nella composizione negoziata tra limiti e opportunità

Le riduzioni delle sanzioni alla misura minima, il taglio del cinquanta per cento su interessi e sanzioni pregressi e la dilazione straordinaria dei debiti fiscali non iscritti a ruolo, non si configurano come agevolazioni di carattere generalizzato, bensì come strumenti premiali condizionati, oggetto di analisi nel seguito. Tali misure sono volte a rafforzare la convenienza delle soluzioni di continuità e a scoraggiare l’approccio dilatorio dell’imprenditore. Si esaminano inoltre le cause di decadenza dai benefici, con particolare attenzione alle criticità applicative e ai profili interpretativi che incidono sulla concreta fruibilità degli incentivi e sul loro ruolo sistemico quale leva per favorire percorsi di risanamento tempestivi e soluzioni di continuità.