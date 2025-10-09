Pronto il modello di informativa Ai per i commercialisti
Il Consiglio nazionale ha preparato una clausola tipo per l’obbligo di informare i clienti sull’uso di intelligenza artificiale in vigore dal 10 ottobre
Arriva in tempo per l’entrata in vigore dell’obbligo di legge dal Consiglio nazionale dei commercialisti il modello di clausola contrattuale per informare i clienti se si utilizza l’intelligenza artificiale. Il Cndcec ha diffuso oggi, giovedì 9 ottobre, la clausola tipo sull’Ai da inserire nei mandati professionali per essere in regola con la legge 132/2025. L’articolo 13, infatti prevede, che tutti i professionisti predispongano una informativa per rendere noto ai propri clienti se utilizzano sistemi...