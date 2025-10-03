Proposta dell’Unione giovani commercialisti: adempimenti sospesi durante la maternità

Il Convegno dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che si è concluso ieri a Cagliari, anche questa volta ha lasciato sul terreno delle proposte che guardano al futuro della categoria. «Stiamo lavorando sul ricambio generazionale – racconta dal palco del Teatro Lirico il presidente dell’Unione Francesco Cataldi - i frutti si vedranno nel lungo periodo, ma almeno abbiamo cominciato».

Una delle nuove sfide messe in campo riguarda le professioniste neo mamme. «Sono due i momenti...