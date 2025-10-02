Ravvedimento speciale da CPB 2025-2026: modalità e termini di comunicazione

Tenuto conto che l’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025, ripropone l’istituto del ravvedimento speciale da CPB anche per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026, attraverso il provvedimento del 19 settembre 2025 sono state individuate le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’adesione al predetto ravvedimento speciale per le annualità ancora accertabili, ossia dal 2019 al 2023.

Ambito soggettivo, base imponibile e imposte sostitutive

L’articolo 12-ter del...