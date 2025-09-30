Conferimenti societari, quando è possibile evitare la perizia giurata

In occasione del conferimento di beni in natura e di crediti, la normativa civilistica impone per la Srl di predisporre una relazione giurata di stima a tutela dell’integrità del capitale sociale, a difesa dei terzi e dei soci. Tuttavia, argomentando sulla base della disciplina del passaggio di riserve a capitale, del cosiddetto aumento di capitale a pagamento “in compensazione”, degli acquisti “pericolosi”, delle fusioni e delle scissioni e della rivalutazione dei beni d’impresa, parrebbe possibile evitare detta perizia. L’ordinamento sembra riconoscere fiducia alle scelte operate a tale riguardo dagli amministratori, che peraltro sono gravati da responsabilità civili e penali.