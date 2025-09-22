Ravvedimento speciale, ingresso rompicapo per gli esercizi non solari
Il termine per aderire alla sanatoria rischia di precedere l’opzione per il concordato
Accesso al ravvedimento speciale a rischio per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb) con esercizio a cavallo d’anno. Vediamo perché.
La possibilità di fruire delle sanatorie disciplinate dagli articoli 2-quater del Dl 113/2024 e 12-ter del Dl 84/2025, è condizionata, tra le altre cause di blocco, al fatto di aver legittimamente fatto ricorso al concordato preventivo biennale. Le disposizioni inerenti il Cpb si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello...
di Alessandro Mattavelli