Fatture ricevute in liquidazione, Iva detraibile anche per la società che svolgeva solo attività esente
Riconosciuto il diritto per le prestazioni effettuate dai professionisti che hanno seguito il contenzioso tributario e l’attività di recupero crediti. Necessarie l’inerenza all’attività d’impresa e l’afferenza rispetto a un’operazione imponibile
Iva detraibile se la fattura riguarda la fase liquidatoria, anche se la società svolgeva solo attività esente. Con la risposta a interpello 251/2025, l’agenzia delle Entrate affronta il tema della detraibilità dell’Iva relativa a spese afferenti alla fase finale dell’attività di impresa.
Il caso dell’istante è quello di una società, che “in vita” ha...
di Alessandro Mattavelli