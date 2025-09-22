Imposte

Fatture ricevute in liquidazione, Iva detraibile anche per la società che svolgeva solo attività esente

Riconosciuto il diritto per le prestazioni effettuate dai professionisti che hanno seguito il contenzioso tributario e l’attività di recupero crediti. Necessarie l’inerenza all’attività d’impresa e l’afferenza rispetto a un’operazione imponibile

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Iva detraibile se la fattura riguarda la fase liquidatoria, anche se la società svolgeva solo attività esente. Con la risposta a interpello 251/2025, l’agenzia delle Entrate affronta il tema della detraibilità dell’Iva relativa a spese afferenti alla fase finale dell’attività di impresa.

Il caso dell’istante è quello di una società, che “in vita” ha...

