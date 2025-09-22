Fatture ricevute in liquidazione, Iva detraibile anche per la società che svolgeva solo attività esente Riconosciuto il diritto per le prestazioni effettuate dai professionisti che hanno seguito il contenzioso tributario e l’attività di recupero crediti. Necessarie l’inerenza all’attività d’impresa e l’afferenza rispetto a un’operazione imponibile







