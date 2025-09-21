Imposte

Diritto di superficie a tempo, canoni rilevati come nell’affitto

Sostanzialmente equiparato l’effetto contabile <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">degli importi periodici</span>

Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), con il provvedimento del 7 agosto scorso – che aggiorna quello del 10 gennaio 2025 in merito alle linee guida Tcf (Tax control framework) dei soggetti industriali – l’agenzia delle Entrate ha approvato le prime tre specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Tali istruzioni riguardano:  

  • «Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale»;  
  • «Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie»;
  • «Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale».

Si tratta di schede elaborate dal tavolo ...

Correlati

Derivazione rafforzata per determinare l’imponibile fiscale - di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Gli ultimi contenuti di Imposte