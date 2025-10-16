Beni assegnati ad altri trust, il Fisco chiede l’imposta di donazione
La posizione dell’interpello 170/2025 va riconsiderata alla luce del fatto che nessuna tassazione si dovrebbe applicare senza incremento del patrimonio del beneficiario
Dato che la tassazione delle attribuzioni di patrimonio effettuate da un trustee ha come presupposto l’incremento del patrimonio del beneficiario (nuovo articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, testo unico dell’imposta di donazione, introdotto dalla legge di riforma recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio scorso), tale presupposto non dovrebbe ricorrere qualora il trustee istituisca un nuovo trust; pertanto, in tal caso, nessuna tassazione si dovrebbe rendere applicabile.
Invece, secondo l’agenzia...