Polizze linked con trust beneficiario, strada in salita per la tassazione in entrata

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale finalizzata al passaggio generazionale, polizze vita di tipo linked e trust erano talvolta utilizzati congiuntamente, prevedendo che beneficiario della polizza vita fosse un trust (rectius, il trustee del trust istituito dall’assicurato).

Nell’ottica del passaggio generazionale, la designazione del terzo quale beneficiario di una polizza vita di tipo linked viene qualificata come un atto di liberalità, per cui il pagamento del premio a sottoscrizione della...